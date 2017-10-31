Путин обсудит с руководством Ирана СВПД по ядерной программе

2017-10-31 20:09 | www.trend.az | 4

Тематика Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы может обсуждаться на встрече президента России Владимира Путина с руководством Ирана, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы администрации.

Путин будет находиться с визитом в Иране 1 ноября.

"В ходе встреч президента России с иранским руководством планируется затронуть широкий круг вопросов международной повестки дня, включая актуальные региональные темы, в том числе ситуацию в Сирии. Предполагается также обсуждение тематики Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы", - говорится в сообщении.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональлд Трамп ранее заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" заключенного 14 июля 2015 года международного соглашения с Ираном. Он отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает СВПД, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Тегераном данных договоренностей. При этом Трамп отметил, что если американские усилия по "улучшению" соглашения провалятся, то США выйдут из него.