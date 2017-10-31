Деятели культуры Узбекистана и Казахстана приехали в Баку (ФОТО)

2017-10-31 20:11 | www.trend.az | 5
БАКУ /Trend Life/ - В одиннадцатилетней школе искусств №6 имени Фикрета Амирова состоялась встреча с директором Музыкального академического лицея имени В.Успенского (Узбекистан), заслуженным деятелем искусств Узбекистана, кандидатом педагогических наук Дильдорой Джамаловой, профессором Казахского национального университета искусств, доктором искусствоведения Умитжан Джумаковой, а также профессором Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, заслуженным деятелем искусств Азербайджана, доктором искусствоведения Зюмрюд Дадашзаде, сообщили Trend Life в пресс-службе Главного управления культуры и туризма города Баку.
Основная задача встречи - развитие взаимоотношений между детскими школами искусств тюркоязычных стран, проведение совместных мероприятий, конкурсов и фестивалей под девизом "Uşaqlar üçün" ("Для детей").
В ходе визита гости ознакомились с отделениями школы – музыкальные инструменты, изобразительное искусство, хореография, а также приняли участие в процессе обучения.
В заключение состоялся концерт с участием педагогов и учащихся школы.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)