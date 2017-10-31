"Озаренные Пушкиным" в Баку (ФОТО)

2017-10-31 20:19 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В столичной общеобразовательной школе№149 состоялся литературно-музыкальный праздник "Озаренные Пушкиным", сообщили Trend Life в пресс-службе Российского информационно-культурного центра в Баку. Праздник был посвящен Дню Царскосельского лицея, который ежегодно отмечается в России в октябре. Напомним, что в октябре 1811 года открылся Императорский Царскосельский лицей, в котором воспитывались Александр Пушкин и многие другие молодые люди, прославившие впоследствии Россию.



Учащиеся школы показали гостям мероприятия видеосюжет "Воспоминания о лицейских друзьях А.С.Пушкина", прочитали стихи и отрывки из произведений поэта.

Интерес зрителей вызвали выступления юных ораторов Акпера Акперова, Алирзы Абдурахманова, Фаика Ализаде, Сабины Гусейнзаде, Галибы Агаевой, Анвера Гусейнова, Алины Дзюба и Ляман Мамедовой, вышедших на сцену в красочных костюмах.

Авторы сценария праздника – педагоги Ирина Мамедова, Инна Алиева, Татьяна Кагорлицкая и Нубар Алекперова.

В празднике приняли участие директор школы Рахиля Бахшиева, представитель Российского информационно-культурного центра Елена Шишкалова и председатель Ассоциации русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)