"Озаренные Пушкиным" в Баку (ФОТО)

2017-10-31 20:19 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend Life/ - В столичной общеобразовательной школе№149 состоялся литературно-музыкальный праздник "Озаренные Пушкиным", сообщили Trend Life в пресс-службе Российского информационно-культурного центра в Баку. Праздник был посвящен Дню Царскосельского лицея, который ежегодно отмечается в России в октябре. Напомним, что в октябре 1811 года открылся Императорский Царскосельский лицей, в котором воспитывались Александр Пушкин и многие другие молодые люди, прославившие впоследствии Россию.
Учащиеся школы показали гостям мероприятия видеосюжет "Воспоминания о лицейских друзьях А.С.Пушкина", прочитали стихи и отрывки из произведений поэта.
Интерес зрителей вызвали выступления юных ораторов Акпера Акперова, Алирзы Абдурахманова, Фаика Ализаде, Сабины Гусейнзаде, Галибы Агаевой, Анвера Гусейнова, Алины Дзюба и Ляман Мамедовой, вышедших на сцену в красочных костюмах.
Авторы сценария праздника – педагоги Ирина Мамедова, Инна Алиева, Татьяна Кагорлицкая и Нубар Алекперова.
В празднике приняли участие директор школы Рахиля Бахшиева, представитель Российского информационно-культурного центра Елена Шишкалова и председатель Ассоциации русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)