В Киеве арестован сын Арсена Авакова

2017-10-31 16:30 | www.oxu.az | 4

Александр Аваков – сын министра внутренних дел Украины Арсена Авакова – задержан после обыска, проведенного детективами НАБУ. Об этом сказал бывший советник главы МВД Илья Кива в эфире телеканала 112 Украина, сообщает Оxu.Az.

"Сейчас закончен обыск. Я знаю, что должны его сына Александра направить в суд. Его хотят лишить свободы, чтобы иметь возможность манипулировать министром и иметь возможность давления на его решение. Александра задержали. Насколько мне известно, обыск не дал никакого результата, поэтому были изъяты телефоны и планшеты. Знаю это на 100%, потому что нахожусь на прямой связи и общаюсь", - сказал он.

Глава МВД Украины Арсен Аваков подтвердил факт проведения обысков в доме у его сына, передает интернет-издание "Украинская правда".

Н.Г.