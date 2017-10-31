РФ, Азербайджан и Иран обсудят совместную борьбу с терроризмом и наркоторговлей

2017-10-31 20:22 | www.trend.az | 3

Россия, Азербайджан и Иран на саммите в Тегеране первого ноября обсудят координацию совместных усилий по борьбе с терроризмом и экстремизмом, наркоторговлей и транснациональной преступностью. Об этом говорится в материалах пресс-службы Кремля в преддверие визита президента РФ Владимира Путина в Тегеран, где пройдут трехсторонние переговоры лидеров стран, передает во вторник ТАСС.

"В ходе обмена мнениями по актуальным международным и региональным проблемам отдельное внимание будет уделено вопросам координации совместных усилий по борьбе с терроризмом и экстремизмом, наркоторговлей и транснациональной преступностью", - говорится в материалах.

В администрации президента отметили, что стороны "стремятся к проведению согласованной политики на мировых рынках углеводородов: активное взаимодействие поддерживается в рамках Форума стран-экспортеров газа", где Россия и Иран являются участниками организации, а Азербайджан - наблюдателем.

Стороны также поговорят о перспективах развития культурно-гуманитарного сотрудничества, наращивания туристических и молодёжных обменов, углубления контактов в области спорта, расширения прямых связей между регионами трёх стран, отметили в Кремле.

"По итогам саммита предусматривается совместное заявление лидеров, в котором будут отражены основные направления дальнейшего взаимодействия трех стран", - резюмировали в Кремле.