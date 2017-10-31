Жертвами ядерного испытания в КНДР могли стать более 200 человек - СМИ

2017-10-31 20:34 | www.trend.az | 5

Порядка 200 человек могли стать жертвами обвала в подземном тоннеле при проведении ядерного испытания в Северной Корее, передает РИА Новости со ссылкой на японскую телекомпанию "Асахи-ТВ".

"После того, как в прошлом месяце Северная Корея провела шестое ядерное испытание, в подземном тоннеле на испытательном полигоне произошел крупномасштабный обвал, и есть вероятность, что там погибли более 200 человек", - сообщает телеканал.

По его данным, инцидент произошел примерно 10 сентября в районе полигона Пхунгери на северо-востоке КНДР во время прокладки подземного тоннеля. Изначально под завалами оказались около 100 человек, во время спасательных работ произошел еще один обвал, и общее число жертв может достигать 200 человек.

Предполагается, что причиной происшествия стал провал почвы при взрыве ядерного устройства, который был произведен третьего сентября.

Японский телеканал не уточняет, с какой именно целью строился подземный тоннель на полигоне в Пхунгери.