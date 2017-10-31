Коалиция США сообщила об уничтожении 11 главарей ИГ за два месяца

2017-10-31 20:43 | www.trend.az | 5

Коалиция под руководством США за два месяца уничтожила 11 главарей запрещенной в России террористической группировки ИГ, передает РИА Новости со ссылкой на заявление коалиции.

Среди ликвидированных боевиков семеро были уничтожены в районе города Меядин на востоке Сирии, еще двое - в других регионах Сирии и двое - в Ираке.

В списке уничтоженных боевиков - "старшие" полевые командиры, разработчики и закупщики оружия, а также вербовщики боевиков.

США и ряд их союзников наносят удары против ИГ в Сирии и Ираке, причем в Сирии делают это без согласования с правительством страны.