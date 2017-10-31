США раскритиковали здравоохранение Азербайджана

2017-10-31 16:50 | www.oxu.az | 4

"Рекомендации Государственного департамента США, данные своим гражданам, не имеют никакого отношения к здравоохранению Азербайджана".

Как передает Oxu.Az, oб этом Report сообщила сотрудник пресс-службы министерства здравоохранения Сафая Ахмедова, комментируя рекомендации правительства США своим гражданам, посетившим Азербайджан, относительно того, чтобы они не оперировались здесь и не покупали лекарства в аптеках.

Она отметила, что США неоднократно выступали с подобными заявлениями, обращениями относительно многих государств: "Это своего рода их подход к своим гражданам. Это их дело. То есть, рекомендация абсолютно не имеет никакого отношения к здравоохранению нашей страны".

Представитель министерства отметила, что сегодня нынешнее состояние медицинских учреждений, профессионализм специалистов в Азербайджане приняты со стороны иностранных государств:

"Сегодня сотни граждан зарубежных стран приезжают в Азербайджан, на высоком уровне проходят лечение и оперируются".

В то же время С.Ахмедова прокомментировала информацию Государственного департамента США относительно распространения туберкулеза в Азербайджане:

"Высказанные мнения не отражают действительности. В Азербайджане зарегистрированные в этой сфере показатели с каждым годом снижаются. Статистические данные в связи с туберкулезом в сравнении с другими странами еще лучше. Это подтверждает и Глобальный Фонд".

Отметим, что Государственный департамент США рекомендовал свои гражданам, совершающим визит в Азербайджан, не оперироваться здесь и не покупать лекарства в аптеках.

Э.А.

