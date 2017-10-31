Трамп пропустит заседание Восточно-Азиатского саммита

2017-10-31 20:46 | www.trend.az | 5

Президент США Дональд Трамп встретится с лидерами стран-участниц Восточно-Азиатского саммита, который состоится на Филиппинах, но само заседание он пропустит, сообщил во вторник представитель администрации США высокого ранга на специальном брифинге для журналистов.

"Некорректно говорить, что президент пропустит начало Восточно-Азиатского саммита", - сказал он.

Представитель отметил, что Трамп посетит гала-ужин 12 ноября, где будут присутствовать лидеры стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). На следующее утро намечена "официальная церемония открытия, в рамках которой президент Трамп намерен встретиться со всеми лидерами саммитов", включая Восточно-Азиатский саммит.

Кроме того, подчеркнул представитель администрации, на основном заседании 14 ноября "США будут хорошо представлены".

Планируется, что в следующем месяце глава администрации США совершит длительное азиатское турне. Эта поездка, в ходе которой хозяин Белого дома посетит Японию, Республику Корея, Китай, Вьетнам и Филиппины, должна состояться 5-14 ноября. В рамках турне Трамп, в частности, примет участие 10 ноября в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во вьетнамском Дананге. Кроме того, он будет присутствовать 12-13 ноября в столице Филиппин Маниле в саммите с лидерами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).