Группировка ИГ взяла на себя ответственность за взрыв в столице Афганистана

2017-10-31 20:49 | www.trend.az | 5

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за взрыв, прогремевший во вторник в столице Афганистана Кабуле, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Телеканал Tolo News сообщил, что, по уточненным данным, жертвами взрыва стали семь человек, еще 21 получил ранения. Ранее сообщалось о 13 погибших и 13 раненых. По сведениям афганского телеканала 1TV, исполнителем теракта стал 13-летний террорист-смертник.

Ранее во вторник Tolo News сообщил, что смертник подорвался в дипломатическом квартале афганской столицы Вазир-Акбар-Хан. По его информации, большинство жертв и пострадавших являются госслужащими.

31 мая на въезде в дипломатический квартал Кабула была подорвана заминированная автоцистерна. Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на президента страны Ашрафа Гани, в результате теракта погибли более 150 человек.

Взрывной волной искорежило более 50 автомобилей, полностью или частично были разрушены близлежащие строения, нанесен ущерб зданиям дипломатических представительств ряда государств. Ответственность за взрыв также взяла на себя группировка ИГ.