Глава APA Holding побывала в иранском информационном агентстве İRNA

2017-10-31 21:40 | www.apa.az | 3

Находящаяся в Тегеране президент APA Holding Вусаля Маиргызы в последний день поездки встретилась с гендиректором государственного информационного агентства Ирана İRNA Мухаммедом Худадади. Как передает тегеранское бюро АПА, на встрече В.Маиргызы выразила удовлетворение поездкой в Иран, и в частности, посещением ИА İRNA. Она проинформировала собеседников о последних достижениях и успехах APA Holding.

М.Худадади отметил заинтересованность в прямом сотрудничестве с таким активным агентством как АПА: «ИА АПА очень активное агентство и мы заинтересованы в обмене информацией, в частности, обмене экономическими новостями. Я до сих пор 4 раза посещал Азербайджан и намерен еще раз посетить вашу страну. Мы относимся к Азербайджану с братской позиции. Я до сих пор не разрешал, не позволю и в будущем публикации в İRNA какой-либо антиазербайджанской информации. Мы хотим видеть сильный Азербайджан во главе с президентом Ильхамом Алиевым. СМИ играют большую роль в развитии связей между странами и народами».

На встрече президент APA Holding выразила благодарность руководству İRNA и отметила заинтересованность АПА в сотрудничестве с иранским агентством: «Надеемся, что это сотрудничество будет иметь положительные результаты. Для нашего агентства также важны новости экономической сферы и мы готовы к сотрудничеству в данной сфере».

В.Маиргызы детально проинформировала собеседников о различных подразделениях холдинга и обсудила перспективы двустороннего сотрудничества с руководством İRNA.

На встрече было достигнуто соглашение о двустороннем сотрудничестве.

Отметим, что ИА İRNA с 83-летней историей является одним из старейших агентств в Иране. İRNA имеет 60 представительств в различных городах и районах Ирана, число представительств в различных странах достигает более 30-и.