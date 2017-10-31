В Гёйгёле задержаны воры-домушники – ФОТО

2017-10-31 17:05 | www.oxu.az | 5

В Гёйгёльском районе задержаны лица, совершившие кражу из квартиры местной жительницы.

Как передает Oxu.Az, об этом Report сообщили в гянджинской региональной группе пресс-службе МВД.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Гёйгёльского районного отделения полиции, были задержаны лица, совершившие квартирную кражу.

Жительница районного села Учтепе обратилась в полицию, сообщив, что из ее квартиры в третий раз совершена кража. Начавшими оперативно-розыскные мероприятия сотрудниками полиции были установлены, задержаны и доставлены в отделение полиции подозреваемые. Во время допроса в РОП жители села Учтепе Сахават Зейналов и Эльвин Гусейнов признались, что украли из квартиры в целом 1822 маната. Задержанные сообщили, что поделили и потратили деньги.

По факту возбуждено уголовное дело.

А.М.

