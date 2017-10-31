Пучдемон в Испанию не вернется

2017-10-31 17:12 | www.oxu.az | 4

Бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что приехал в Бельгию, чтобы избежать угроз, и вернется в Каталонию, когда будут даны "гарантии", сообщает Оxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Я решил приехать в Бельгию, а именно в Брюссель, так как это столица Европы", - сказал Пучдемон журналистам в Брюсселе.

Он пояснил, что прибыл в этот город, чтобы избежать угроз, которые он получал, и вернется в Каталонию, когда будут даны гарантии. По словам Пучдемона, сейчас таких гарантий нет.

Н.Г.