Новый раунд переговоров по Сирии в Астане пройдет во второй половине декабря

2017-10-31 20:52 | www.trend.az | 3

Следующая международная встреча в Астане по урегулированию ситуации в Сирии пройдет во второй половине декабря, сообщил во вторник министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, выступая на пленарном заседании международной встречи в Астане по урегулированию ситуации в Сирии.

"Решают провести следующую международную встречу высокого уровня по Сирии в Астане во второй половине декабря 2017 года", - сказал Абдрахманов, зачитывая текст совместного заявления стран-гарантов перемирия в Сирии по итогам переговоров.

В заявлении подчеркивается, что сирийский конфликт не имеет военного решения и должен быть урегулирован только в ходе политического процесса на основе выполнения резолюции Совета Безопасности ООН №2254 (2015). "Призывают конфликтующие стороны воспользоваться формирующимися благоприятными условиями "на земле" для активизации усилий по продвижению политического процесса в Женеве", - говорится в совместном заявлении стран-гарантов.