Летевший из РФ в Турцию самолет экстренно сел в Одессе из-за подозрений о бомбе

2017-10-31 20:55 | www.trend.az | 5

Самолет Airbus A320 турецкой авиакомпании, выполнявший рейс из московского "Домодедово" в один из аэропортов Турции, во вторник вечером совершил экстренную посадку в Международном аэропорту "Одесса", передает агентство "Интерфакс".

Как сообщил в своей странице в фейсбуке советник начальника ГУ Нацполиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк, экстренную посадку воздушного судна турецкий экипаж осуществил в связи с подозрением о наличии на борту взрывного устройства.

"Один из пассажиров пожаловался на состояние здоровья, а именно на расстройство желудка, и долгое время находился в туалете. Экипаж, учитывая подозрительные действия пассажира, произвел детальный осмотр туалетной комнаты и обнаружил там подозрительную сумку. Находка заставила экипаж совершить экстренную посадку на ближайшем аэродроме", - написал он.

Кинологи Государственной пограничной службы Украины обследовали самолет и не обнаружили никаких угроз.