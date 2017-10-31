Экс-глава Каталонии сможет получать €9 тыс. в месяц, когда признает свою отставку

2017-10-31 21:01 | www.trend.az | 5

Отстраненный правительством Испании от должности глава Каталонии Карлес Пучдемон может получать более девяти тысяч евро в месяц, когда признает, что он больше не является лидером региона, передает во вторник ТАСС со ссылкой на газету ABC.

По информации издания, в целом за текущий год зарплата Пучдемона должна была составить около 139,6 тысяч евро. Теперь у экс-премьера есть возможность получать ежемесячно в течение четырех лет 80 процентов от своего предыдущего оклада. Тем не менее на такое щедрое жалование Пучдемон может претендовать только в статусе бывшего главы Каталонии.

Кроме того, 54-летнему экс-лидеру полагается небольшой кабинет, водитель и автомобиль. По достижении 65 лет он сможет получать почти семь тысяч евро в месяц.