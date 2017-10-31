Самолет из Москвы экстренно приземлился в Одессе из-за подозрений о бомбе

2017-10-31 21:56 | www.trend.az | 4

Самолет, летевший из московского аэропорта "Домодедово" в Турцию, совершил экстренную посадку в Одессе из-за обнаружения бесхозной сумки на борту, сообщил во вторник советник главы Нацполиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк, передает РИА Новости.

По информации правоохранителей, во время полета один из пассажиров пожаловался на плохое самочувствие, после чего заперся в туалетной кабине на продолжительное время.

"Экипаж, учитывая подозрительные действия пассажира, провел детальный осмотр туалетной кабины и обнаружил в помещении скрытую подозрительную сумку", — говорится в сообщении Форостяка в Facebook.

Находка вынудила экипаж совершить экстренную посадку в международном аэропорту в Одессе. Самолет приземлился удачно, отметил советник главы Нацполиции.

По его словам, кинологи Госпогранслужбы Украины обследовали самолет.

Позднее Форостяк заявил, что полиция не нашла ничего подозрительного в сумке, спрятанной на борту. Он добавил, что с гражданином Литвы, который странно себя вел, беседуют сотрудники Службы безопасности Украины.