В России разрешили ввоз томатов с трех турецких предприятий

2017-10-31 22:00 | www.apa.az | 4

Россельхознадзор с 1 ноября разрешает ввоз в Россию томатов с трех турецких предприятий. Как передает АПА со ссылкой на РИА Нвоости, об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что разрешение выдано трем турецким предприятиям (Ozaltin, Agrobay, SURAL), которые ранее были проинспектированы Россельхознадзором.

В сообщении указано, что они обладают полным циклом производства и являются одновременно экспортерами томатов.

27 октября стало известно, что Россия с 1 ноября разрешает ввоз турецких томатов в страну. Указано, что это возможно в пределах утвержденного Минсельхозом России объема.