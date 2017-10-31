Молдова переходит на румынский язык

2017-10-31 17:40 | www.oxu.az | 4

Конституционный суд Молдовы дал положительное заключение по законопроекту о внесении в Конституцию поправки о смене названия государственного языка - с молдавского на румынский, сообщает Оxu.Az со ссылкой на ТАСС.

Об этом сказал глава КС Тудор Панцыру.

Законопроект подготовлен депутатами Либерал-демократической партии Молдовы. Подписи под ним поставили 35 депутатов (всего в молдавском парламенте 101 место). Поправка в Конституцию вступит в силу, если за нее проголосует две трети депутатов. Президент страны Игорь Додон уже заявил, что намерен заблокировать этот законопроект.

Н.Г.