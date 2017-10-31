Еще один бакинский парк подключен к бесплатному Wi-Fi

2017-10-31 17:48 | www.oxu.az | 5

ООО «Бакинская телефонная связь» расширило охват бесплатным Wi-Fi на территории парка Измир, передает Oxu.Az со ссылкой на Trend.

В ближайшие же планы оператора входит запуск Wi-Fi в парке Нариманова (около одноименной станции метро), где в настоящее время сеть находится на стадии тестирования.

Работы по расширению охвата беспроводной сети интернета ведутся с марта в рамках проекта «Общественный Wi-Fi». Цель проекта - обеспечить жителей и гостей столицы доступом к сети Интернет в местах массового скопления людей.

В настоящее время бесплатным доступом к сети интернет охвачена территория Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер», Национального приморского парка, парка Центра Гейдара Алиева, Зимнего парка, парка офицеров и парков Сахиль, Ахундова, Сабира, Хагани, Гусейна Джавида, Самеда Вургуна, Муган, Деде Горгуд и парка Fashion Avenue, расположенного между Port Baku Residence и Port Baku Mall.

С момента запуска сервиса на указанных территориях было зафиксировано свыше одного миллиона подключений.

Для использования бесплатного доступа необходимо включить на мобильном устройстве опцию обнаружения Wi-Fi, выбрать сеть Baku loves you и пройти идентификацию по номеру мобильного телефона.

A.M.

