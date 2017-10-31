Судебная палата Испании вызвала Пучдемона для дачи показаний

2017-10-31 22:33 | www.apa.az | 4

Национальная судебная палата Испании вызвала экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона и других бывших членов правительства региона для дачи показаний. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает La Vanguardia.

Их обязали явиться в суд 2 и 3 ноября. Как отмечается, в случае неявки каждый из них будет объявлен в розыск и затем арестован. Помимо этого, если Пучдемон и другие чиновники решат остаться в Брюсселе, то по запросу из Мадрида их арестуют уже бельгийские полицейские.

По данным издания, прокуратура обвиняет бывших членов каталонского кабмина в организации восстания.