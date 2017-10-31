В Исмаиллы при пожаре на ферме пало 12 голов скота

2017-10-31 22:44 | www.apa.az | 5

В Исмаиллинском районе в результате крупного пожара в животноводческом хозяйстве произошел крупный падёж среди домашнего скота. Как сообщает местное бюро АПА, пожар зарегистрирован сегодня вечером в селе Зарнава. К тушению пожара на ферме площадью 3500 кв.м. были привлечены 2 пожарные машины и живая сила. В ходе пожара ферма полностью сгорела и пришла в непригодное состояние.

В результате пожара пало 7 голов крупнорогатого и 5 голов мелкорогатого скота, 23 тонны ячменя и 1500 связок сена, принадлежащие жителям села Камалу Аллахвердиеву, Отару Будиеву и вынужденному переселенцу из Агдама Вагифу Мамедову. Пожарные предотвратили распространение огня на прилегающие строения. Причины возгорания пока не известны.

По факту начато разбирательство.