В центре Нью-Йорка произошла стрельба возле школы, есть убитые

2017-11-01 00:15 | www.apa.az | 5

Несколько человек пострадали в результате стрельбы возле школы в Манхэттене в Нью-Йорке, число убитых может достигать четырех человек. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет New York Daily News.

Как рассказал изданию один из свидетелей инцидента, 45-летний Фрэнк Брито, он видел, как два грузовика врезались друг в друга, затем из одного из них выбрался вооруженный мужчина, который погнался за кем-то, произведя пять или шесть выстрелов.

Сообщается, что к месту происшествия направились полицейские и пожарные.

Как сообщает портал Pix 11, в результате инцидента погибли не четыре, а два человека, еще несколько пострадали. По сообщениям очевидцев, фургон врезался в группу людей, после чего водитель автомобиля вступил в перестрелку с полицейскими, был ранен и задержан.

В полиции Нью-Йорка подтвердили факт задержания преступника.