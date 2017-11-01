Пучдемон возвращается в Барселону

2017-11-01 00:58 | www.apa.az | 4

Бывший глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон возвращается из Брюсселя в Барселону. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета La Vanguardia.

Газета ссылается на пассажиров того же рейса, на котором летит Пучдемон. Помимо бывшего председателя правительства Каталонии на борту находятся бывший глава совета внутренних дел Жоаким Форн и экс-советник по вопросам труда и социальным вопросам Долорс Басса.

Ранее во вторник судья Национальной судебной палаты Испании приняла к рассмотрению иск в отношении бывших членов правительства Каталонии. Судья вызвала для дачи показаний Пучдемона и других бывших членов его правительства — всего 14 человек — 2 и 3 ноября, в 09.00 (11.00 мск).

Накануне генеральная прокуратура Испании подала иски против бывшего руководства Каталонии, они обвиняются в организации восстания, мятеже и растратах государственных средств. Согласно испанскому законодательству, максимальное наказание за организацию восстания — до 30 лет тюремного заключения.