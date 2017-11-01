Петиция за импичмент Трампа набрала миллион голосов

2017-11-01 01:24 | www.apa.az | 4

Петиция с требованием подвергнуть президента США Дональда Трампа импичменту набрала более миллиона подписей за 10 дней. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет издание Axios.

Инициатором создания петиции, размещенной на сайте needtoimpeach.com 20 октября, был миллиардер и политический активист Том Стайер. "Дональд Трамп привел нас на грань ядерной войны, он препятствовал правосудию и брал деньги у правительств других стран. Мы должны организовать импичмент этого опасного президента", — гласит текст документа.

Дональд Трамп обратил внимание на деятельность Стайера в Twitter. В минувшую пятницу в одной из записей американский президент назвал его "неадекватным и абсолютно свихнувшимся".