Число жертв нападения в Нью-Йорке выросло до восьми человек, 15 ранены - ОБНОВЛЕНО

2017-11-01 01:49 | www.apa.az | 5

Число жертв наезда грузовика на людей в Нью-Йорке увеличилось до восьми, еще 15 человек ранены. Как передает АПА со ссылкой на телеканал MSNBC, об этом заявил мэр города Билл Де Блазио. Отметим, что полиция назвала произошедшее терактом.

По данным полицейского управления, грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхеттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также задел другой автомобиль, после чего водитель вышел на улицу.

Полицейские ранили подозреваемого, после чего он был задержан и доставлен в госпиталь.

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Число жертв стрельбы на Манхэттене увеличилось до 6, ранены 15. Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NBC.

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Несколько человек пострадали в результате стрельбы возле школы в Манхэттене в Нью-Йорке, число убитых может достигать четырех человек. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет New York Daily News.

Как рассказал изданию один из свидетелей инцидента, 45-летний Фрэнк Брито, он видел, как два грузовика врезались друг в друга, затем из одного из них выбрался вооруженный мужчина, который погнался за кем-то, произведя пять или шесть выстрелов.

Сообщается, что к месту происшествия направились полицейские и пожарные.

Как сообщает портал Pix 11, в результате инцидента погибли не четыре, а два человека, еще несколько пострадали. По сообщениям очевидцев, фургон врезался в группу людей, после чего водитель автомобиля вступил в перестрелку с полицейскими, был ранен и задержан.

В полиции Нью-Йорка подтвердили факт задержания преступника.