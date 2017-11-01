Названо имя подозреваемого в совершении теракта в Нью-Йорке

2017-11-01 02:29 | www.apa.az | 4

Подозреваемым в совершении атаки в Нью-Йорке является Сайфулло Саипов из штата Флорида. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал CBS News.

По данным телеканала, власти установили личность подозреваемого в наезде на людей на Манхэттене. Подозреваемому 29 лет, он является жителем города Тампа.

По данным полицейского управления, грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции.

После этого водитель был госпитализирован.

По сообщению очевидцев, выходя из кабины, он крикнул "Аллах Акбар".

К настоящему моменту жертвами инцидента стали восемь человек, более 10 человек ранены.