В Эквадоре 16 человек насмерть отравились метанолом

2017-11-01 02:57 | www.apa.az | 4

16 человек погибли, еще 62 человека в Эквадоре обратились за помощью с 30 октября. Массовая гибель людей произошла из-за употребления поддельного алкоголя на основе метилового спирта.

Это не первый случай массового отравления метанолом в Эквадоре. От отравления поддельным алкоголем в этой стране в 2011 году погибли 25 человек, передает РИА Новости.

Метанол используется главным образом в производстве формальдегида и различных эфиров для нужд химической промышленности. Его невозможно отличить на запах и вид от этилового спирта. Но метанол – сильнейший яд. Он действует на нервную и сосудистую системы организма. Употребление 5-10 миллилитров метанола приводит к тяжелому отравлению. Прием внутрь 30 граммов метанола приводит к летальному исходу.