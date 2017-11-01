В Копенгагене при перестрелке один человек погиб и двое ранены

2017-11-01 03:30 | www.apa.az | 5

Один человек погиб и двое получили ранения в результате перестрелки, произошедшей во вторник вечером в микрорайоне Копенгагена Нёрребру. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает полиция Копенгагена.

"Полиция может подтвердить, что один человек погиб в результате стрельбы", — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой полиции в микроблоге Twitter.

Полиция также сообщила, что во время стрельбы пострадали еще два человека, у одного из которых тяжелое ранение. Все трое связаны с криминальными структурами, поясняется в сообщении для прессы.

Радио Дании DR в связи со стрельбой заметило, что за прошедшие несколько месяцев из-за конфликта между криминальными группировками в городе произошло более 30 инцидентов с использованием огнестрельного оружия, а гибель человека во вторник стала первым случаем со смертельным исходом.