В Гёранбое обнаружены оружие и боеприпасы

2017-11-01 03:58 | www.apa.az | 5

Сотрудники Ходжалинского районного отдела полиции обнаружили оружие и боеприпасы на территории Гёранбойского района. Как сообщает западное бюро АПА, в РОП поступила информация об обнаружении на автомобильной дороге Йухары Агджакенд-Бузлуг оружия и боеприпасов. При осмотре территории были обнаружены 6 магазинов к автомату «Калашников», 7 гранат, 4 запала к гранатам, патронная лента длиною 2,5 метров, ствол ружья и 497 патронов различного калибра.

По факту возбуждено уголовное дело.