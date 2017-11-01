«Карабах» вновь огорчил «Атлетико» – ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

2017-11-01 01:48 | www.oxu.az | 5

В Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» завершился матч 4-го тура Лиги чемпионов между местным «Атлетико» и чемпионом Азербайджана «Карабахом».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.Az, игра закончилась со счетом 1:1. На гол Мичела на 40-й минуте «Атлетико» ответил мячом Парти на 56-й. Команды доигрывали матч в меньшинстве: на 59-й минуте был удален Педро Энрике, а на 88-й – Стефан Савич.

Это второе очко, набранное «Карабахом» в Лиге чемпионов. В 3-м туре в Баку подопечные Гурбана Гурбанова сыграли с «Атлетико» 0:0.

В другом матче группы «С» «Рома» дома разгромила «Челси» - 3:0.

Турнирное положение после 4 туров: «Рома» - 8 очков, «Челси» - 7, «Атлетико» - 3, «Карабах» - 2.

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Сегодня в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов агдамский Карабах играет в гостях против мадридского «Атлетико».

Как передает Oxu.Az, после первого тайма подопечные Гурбана Гурбанова ведут со счетом 1:0.

В составе Карабаха отличился на 40-й минуте Мичель.

С.Б.

