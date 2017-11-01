Теракт в Нью-Йорке: 8 погибших – ОБНОВЛЕНО

2017-11-01 02:25 | www.oxu.az | 5

Сайфулло Саипов, устроивший днем 31 октября теракт в Нью-Йорке, является выходцем из Узбекистана.

Как передает Oxu.Az, об этом телеканалу NBC 4 New York рассказали источники с спецслужбах.

Саипов прибыл в США в 2010 году. Последнее время он проживал в городе Тампа, штат Флорида. При нем были обнаружены водительские права этого штата.

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Мужчину, который 31 октября совершил теракт в Нью-Йорке, зовут Сайфулло Саипов (Sayfullo Saipov). Об этом сообщает ABC News в своем Twitter.

Как передает Oxu.Az, по данным телеканала, это 29-летний житель штата Флорида.

Информация пока что не подтверждена официально.

По данным MSNBC, погибло восемь человек, еще 15 пострадали. Очевидцы произошедшего утверждают, что во время стрельбы мужчина, похожий на выходца с Ближнего Востока, кричал «Аллаху Акбар!». Власти признали произошедшее терактом. Подозреваемый был ранен полицейскими, задержан и находится в больнице.

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В нью-йоркском районе Манхэттен водитель автомобиля открыл огонь по прохожим, как минимум шесть человека погибли, еще 15 ранены.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет газета New York Post.

Инцидент произошел в 15:15 по местному времени. Автомобиль переехал двоих людей и врезался в школьный автобус. после чего водитель покинул салон машины с двумя единицами огнестрельного оружия, из которых начал стрелять по людям.

Мужчина был задержан полицией.

С.Б.

