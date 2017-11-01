Гурбан Гурбанов об успехе «Карабаха» в Мадриде

2017-11-01 02:52 | www.oxu.az | 5

«Была очень сложная игра. Мы заработали одно очко, но я должен отметить соперника. Наши футболисты против такой команды отборолись до конца. Рад, что наши труды не пропали даром.

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на Haqqin.Az, об этом сказал главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов на пресс-конференции после матча с «Атлетико» (1:1).

«Мы играем в очень сильной группе. У каждого соперника есть потенциал выиграть группу. Нам нужно как можно чаще проводить такие игры. В них футболисты крепнут.

Хороший результат вселяет уверенность в нас. Результат очень важен. Если у нас остаются шансы, то мы должны по максимуму готовиться. С каждой новой игрой к нам относятся еще более серьезно, и напряжение возрастает.

Удаление Педро Энрике было справедливым. Он слишком высоко поднял ногу. В футболе бывают карточки, травмы. Герье получил повреждение, и это может нарушить наши планы в будущем.

Радость от этого результата не может быть долгой. Впереди нас ждут еще более сложные игры. После таких матчей наша ответственность возрастает. Мы должны доказывать, что это не случайные успехи», отметил Г.Гурбанов.

С.Б.

