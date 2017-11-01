Мадридский "Атлетико" сравнял счет в матче против "Карабаха" (Обновлено)

2017-11-01 01:06 | www.trend.az | 5

01:06 (GMT+4) БАКУ /Trend/ - Мадридский "Атлетико" сравнял счет в матче против азербайджанского "Карабаха" в рамках IV тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА.

На 56-й минуте матча отличился футболист хозяев Томас - 1:1.

00:39 (GMT+4) Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" открыл счет в гостевом матче против мадридского "Атлетико" в рамках IV тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА.

На 40-й минуте матча гол забил футболист "Карабаха" Мичел - 0:1.

Выступающий в группе "С" клуб "Карабах" встречается с мадридским "Атлетико" на стадионе "Ванда Метрополитано".