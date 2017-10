"Qarabağ" çətin Madrid səfərindən xalla dönür (VİDEO)

2017-11-01

Bakı. Trend:

UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin IV turu çərçivəsində Azərbaycanın "Qarabağ" klubu səfərdə İspaniyanın "Atletiko Madrid" klubuna qarşı oyun keçirib.

Trend-in məlumatına görə, oyunda 1:1 hesablı heç-heçə qeydə alınıb. Oyunun 40-cı dəqiqəsində "Qarabağın" oyunçusu Miçel fərqlənərək hesabı 0:1 edib. Oyunun 56-cı dəqiqəsində ev sahibini oyunçusu Tomas fərqlənərək hesabı bərabərləşdirib - 1:1.