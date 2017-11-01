США обещают продолжить санкционное давление на Россию

2017-11-01 01:18 | www.trend.az | 4

Соединенные Штаты будут работать со своими союзниками по вопросу санкционного давления на Россию, говорится в пояснении госдепартамента к обновленным санкциям, выпущенным Минфином, передает РИА Новости.

"Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами в вопросе применения санкций, чтобы заставить российское правительство заплатить цену, но избежать негативного эффекта на других", — отмечается там.

США запретили физическим и юридическим лицам в своей юрисдикции с конца января 2018 года вести дела с российскими компаниями в глубоководных, арктических и сланцевых энергетических проектах, сообщило во вторник министерство финансов США.