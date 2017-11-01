В мексиканском штате Пуэбла 12 человек погибли из-за разборок банд

2017-11-01 05:51 | www.apa.az | 3

Генеральная прокуратура мексиканского штата Пуэбла сообщила в понедельник о гибели 12 человек в результате выяснения отношений между бандами, занимающимися воровством топлива из подземных трубопроводов.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, по данным ведомства, четыре человека, включая женщину, были расстреляны во вторник группой вооруженных людей в госпитале административного центра штата. Еще один человек был убит за рулем своей машины, двоих расстреляли в районе муниципалитета Амосок.

Прокуратура сообщила также, что в понедельник днем пять человек были убиты, когда распивали спиртное на участке в районе Тлальтенанго, передает портал Proceso.

Ранее сообщалось о гибели еще семи человек, в том числе участников любительского футбольного матча, в Пуэбле. Власти считают, что речь может идти о переделе сфер влияния в незаконном бизнесе, связанном с воровством топлива.

Ранее глава нефтяной компании Pemex Хосе Антонио Гонсалес Анайя сообщал, что ежегодные потери в результате воровства нефтепродуктов составляют в Мексике порядка 20 миллиардов песо (около 1,1 миллиарда долларов). Этот вид нелегального бизнеса весьма развит в латиноамериканской стране. В декабре 2010 года взрыв на месте незаконной врезки в трубу унес жизни сразу 29 человек в поселке Сан-Мартин-Тексмелукан в Пуэбле, подобные взрывы с меньшим числом жертв постоянно происходят в разных мексиканских штатах.