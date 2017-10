ФК "Карабах" завоевал второе очко в тяжелой выездной битве с "Атлетико" (ВИДЕО)

2017-11-01 | www.trend.az

БАКУ /Trend/ - Выступающий в группе "С" Лиги Чемпионов УЕФА футбольный клуб «Карабах» встретился с мадридским "Атлетико" на стадионе "Ванда Метрополитано".

На 40-й минуте матча полузащитник "Карабаха" Мичел открыл счет - 0:1. На 56-й минуте матче полузащитник хозяев Томас сравнял счет - 1:1. На 58-й минуте игрок азербайджанского клуба Педро Энрике получил красную карту и оставил свою команду в меньшинстве. На 88-й минуте матча центральный защитник хозяев Савич получив вторую желтую карточку и был удален с поля.

Матч закончился со счетом 1:1.

Таким образом, ФК "Карабах" завоевал свое второе очко рамках IV тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Напомним, что в третьем туре "скакуны" на Бакинском олимпийском стадионе сумели отобрать у "матрасников" важные два очка. Встреча завершилась со счетом 0:0.

После четырех матчей "Карабах" занимает четвертое место в группе с двумя очками.

С тремя очками в активе "Атлетико" расположился на третьей позиции.

Лидирует в группе итальянская "Рома" с восемью очками, на втором месте с семью очками - лондонский "Челси".

"Карабах" — первый из азербайджанских футбольных клубов, вышедший в групповой этап Лиги чемпионов.