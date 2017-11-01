Исполнитель теракта в Нью-Йорке заявил, что действовал от имени ИГ

2017-11-01 06:27 | www.apa.az | 5
Подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке 29-летний мужчина осуществил его от имени террористической группировки "Исламское государство". Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил во вторник телеканал NBC.
"По данным источников в правоохранительных органах, мужчина, совершивший наезд на людей, в результате которого погибли 8 человек и более 10 получили ранения, оставил в машине записку о том, что совершает это нападение от имени ИГ*", — говорится в сообщении.
По его данным, подозреваемый — уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов — живет в городе Патерсон (штат Нью-Джерси), однако во время задержания у него были обнаружены водительские права штата Флорида, в которых указан адрес в городе Тампа.
Со ссылкой на соседей Саипова телеканал сообщает, что у него есть жена и два маленьких ребенка.
В свою очередь, знакомый Саипова — Кобилджон Маткаров сообщил NBC, что тот "был очень счастливым человеком". "Он любил США, и он не террорист. Он всегда счастлив, все время улыбается", — утверждает Маткаров.