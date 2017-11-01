Число жертв инцидента с грузовиком в Нью-Йорке выросло до восьми человек (Обновлено)

2017-11-01 01:54 | www.trend.az | 5

01:54 (GMT+4) Число жертв наезда грузовика на людей в Нью-Йорке увеличилось до восьми, еще 15 человек ранены, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал MSNBC.

00:44 (GMT+4) По меньшей мере шесть человек погибли и 15 пострадали в результате наезда грузовика на пешеходов в Нью-Йорке, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.

Во вторник днем по местному времени в СМИ появились сообщения о стрельбе в городе. Однако позже в интернете появились фотографии и видеозаписи с места происшествия, на которых запечатлен разбитый грузовик одного из магазинов товаров для дома на велосипедной дорожке. Предположительно, что грузовик был арендован.

Полиция Нью-Йорка в своем официальном Twitter подтвердила факт наезда грузовика на пешеходов. "Несколько человек погибли и множество пострадали", — говорится в сообщении.

00:05 (GMT+4) По меньшей мере пять человек пострадали в результате стрельбы на Манхэттене в Нью-Йорке, передает РИА Новости со ссылкой на информационный портал PzFeed.

Сообщается, что к месту происшествия направились полицейские и пожарные.

"Один человек взят под стражу. Вся информация является предварительной, пока идет расследование", — говорится в сообщении полиции Нью-Йорка.