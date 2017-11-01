Подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке имел просроченную грин-карту

2017-11-01 06:52 | www.apa.az | 5

У подозреваемого в совершении теракта в Нью-Йорке имелась просроченная грин-карта. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил во вторник телеканал Fox News со ссылкой на свои источники.

"По нашей информации, у него была просроченная грин-карта. В последние годы он жил в штате Нью-Джерси недалеко от Нью-Йорка", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что подозреваемым является 29-летний Сейфулло Саипов, который может быть уроженцем Узбекистана.

Во вторник днем на Манхэттене грузовик проехал несколько улиц по велосипедной дорожке, сбивая на своем пути велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус.

Водитель был ранен полицейскими. По последним данным, в результате инцидента погибли восемь человек, более десяти пострадали, власти считают случившееся терактом.