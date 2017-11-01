Иран не намерен увеличивать дальность своих ракет

2017-11-01 07:11 | www.apa.az | 5

Командир Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джаафари заявил, что Иран не будет увеличивать дальность своих ракет, поскольку они уже и так способны достичь объектов США в регионе. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило иранское агентство Fars.

"У нас есть возможности увеличить дальность своих ракет, однако в настоящее время мы ей удовлетворены, поскольку американцы находятся в радиусе 2 тысяч километров от нашей страны и на их атаки последует ответ", — заявил Джаафари.

По его словам, на данный момент дальность иранских ракет не превышает 2 тысяч километров в соответствии с "политикой верховного лидера Ирана Али Хаменеи".

Джаафари подчеркнул, что США используют экономические санкции и давление на страну, поскольку "опасаются проиграть в случае военного конфликта".

Во вторник США ввели санкции в отношении 41 физического лица и компаний, включая военно-воздушное подразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Как уточняется в опубликованных документах американского правительства, данные санкции вводятся в рамках работы США по противодействию распространению оружия массового поражения.