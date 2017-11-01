Трамп распорядился ужесточить программу отбора беженцев в США

2017-11-01 07:25 | www.apa.az | 5

Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился еще больше ужесточить программу отбора беженцев, которым разрешают въезд в США.

"Я только что распорядился, чтобы министерство внутренней безопасности усилило и без того экстремальную программу отбора. Быть политически корректным — это отлично, но не для этого!". Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом написал Трамп в Twitter.

Он не пояснил, связано ли это с терактом в Нью-Йорке, о котором президент США уже оставил несколько твитов во вторник.

В октябре Трамп объявил, что возобновляет программу приема беженцев после 120-дневного моратория, но усиливает процедуры отбора граждан из 11 стран. Трамп обещал, что процедуры отбора будут "экстремальными" и считает, что добился этой цели.