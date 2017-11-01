Мэр Нью-Йорка подтвердил, что инцидент с грузовиком является терактом

2017-11-01 02:01 | www.trend.az | 4

Восемь человек погибли при наезде грузовика на людей в Нью-Йорке, заявил мэр города Билл Де Блазио, назвав произошедшее терактом, передает РИА Новости.

"На основании информации, имеющейся к данному моменту, это был акт терроризма, особенно подлого теракта", — сказал мэр на брифинге.

"Восемь невинных людей лишились жизни, более десяти ранены", — заявил Де Блазио.

По данным полицейского управления, грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхеттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также задел другой автомобиль, после чего водитель вышел на улицу.