Трамп заверил, что Вашингтон не допустит ИГ в США

2017-11-01 03:07 | www.trend.az | 5

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник после теракта в Нью-Йорке, что США не допустят на свою территорию террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ), передает РИА Новости.

"Мы не должны позволить ИГ* вернуться или проникнуть в нашу страну после того, как нанесли им поражение на Ближнем Востоке и повсюду. Достаточно!" — написал Трамп в сообщении в Twitter.

По данным полицейского управления, в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. Подозреваемый был госпитализирован. К настоящему моменту жертвами инцидента стали восемь человек, более 10 человек ранены. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио назвал произошедшее терактом.