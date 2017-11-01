БТК самый короткий и надежный путь, который соединяет Европу с Азией - депутат

2017-11-01 04:12 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК) самый короткий и надежный путь, который соединяет Европу с Азией. Об этом Trend во вторник сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Тахир Миркишили.

Он отметил, что этот проект является важной частью транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия.

"Сейчас имеющиеся торговые связи, грузоперевозки между Европой и Азией ежегодно расширяются. Между Европейским Союзом и Китаем объем торговли превышает 500 миллиардов долларов в год, а грузоперевозок 100 миллионов долларов в год. Эти расширяющиеся связи, обещают транзитным странам большие экономические выгоды. В настоящее время грузоперевозки между ЕС и Китаем с севера проходят по Транссибирской железной дороге проходя через территорию России, а с юга по морскому пути Индийский океан-Суэцкий канал. Северный железнодорожный маршрут, который проходит через Россию, не имеющую стабильных отношений со странами ЕС, с политической точки зрения имеет высокие риски. А южный морской маршрут не может ответить динамичности растущей торговли из-за долгого пути. Именно в этом контексте в Евразийском пространстве возникла необходимость в более коротком, стабильном с политической точки зрения и дающем толчок развитию всех регионов маршруте", - сказал депутат.

Таир Миркишили подчеркнул, что именно в 2007 году по инициативе Президента Ильхама Алиева, при экономической поддержке Азербайджана было подписано соглашение между Азербайджаном, Турцией и Грузией по реализации проекта Баку-Тбилиси-Карс.

"В то время руководство Армении и их покровители потратили все свои силы для реализации еще одного проекта. Это был проект Карс-Гюмри-Тбилиси. Но сила Азербайджана, авторитет Президента Ильхама Алиева и экономический потенциал проекта БТК стали причиной победы данного проекта. Железная дорога БТК на начальном этапе способна перевозить один миллион пассажиров и 6.5 миллиона тонн груза за год. Железная дорога имеет потенциал перевозки трех миллионов пассажиров и 20 миллионов тонн грузов за год. По предварительным подсчетам, с вводом в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс объем торговли между тремя странами достигнет десяти миллиардов долларов", - сказал депутат.

Он отметил, что с полным вводом в эксплуатацию проекта доход Азербайджана от транзита грузов превысит один миллиард долларов.

"Проект создаст для азербайджанских экспортеров возможность для выхода на новые рынки с низкими расходами, что придаст большой импульс укреплению экспортной политики страны", - сказал депутат.

Отметим, что в понедельник в Бакинском международном морском торговом порту прошла торжественная церемония по случаю открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

В церемонии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган, главы правительств - Казахстана Бакытжан Сагинтаев, Грузии Георгий Квирикашвили, Узбекистана Абдулла Арипов, а также делегации Таджикистана и Туркменистана.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Максимальный объем грузоперевозок по коридору БТК прогнозируется на уровне 17 миллионов тонн в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

(Автор: Самир Али)