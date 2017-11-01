Названо имя подозреваемого в совершении теракта в Нью-Йорке

2017-11-01 06:22 | www.trend.az | 4

Подозреваемым в совершении атаки в Нью-Йорке является Сайфулло Саипов из штата Флорида, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS News.

Подозреваемому 29 лет, он является жителем города Тампа. По данным телеканала NBC New York, Саипов является уроженцем Узбекистана, в США он приехал в 2010 году.

​Ранее президент США Дональд Трамп назвал исполнителя теракта "очень больным и невменяемым человеком".

Во вторник днем по местному времени грузовой фургон выехал на велосипедную дорожку на юго-западе Манхэттене и проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус. Затем он вышел грузовика с пистолетом из пейнтбола и был ранен полицейскими, после чего его госпитализировали.

По последним данным, погибли восемь человек, более 10 человек пострадали. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио подтвердил, что инцидент с фургоном рассматривается как теракт.