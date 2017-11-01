Пучдемон не вернулся в Барселону из Брюсселя

2017-11-01 09:00 | www.oxu.az | 4

Отправленный в отставку глава женералитета (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон не вернулся в Барселону из Брюсселя.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала прилетов международного аэропорта каталонской столицы.

Ранее газета La Vanguardia сообщила, что Пучдемон возвращается в Барселону.

Пучдемон и семеро бывших сотрудников его кабинета уехали в Брюссель в минувшие выходные.

В Барселону вечерним рейсом прилетели по меньшей мере двое политиков — бывший глава совета внутренних дел Жоаким Форн и экс-советник по вопросам труда и социальным вопросам Долорс Басса.

По информации СМИ, Пучдемон остался в Брюсселе вместе с остальными советниками.

Генеральная прокуратура Испании подала в понедельник судебные иски против бывшего руководства Каталонии, они обвиняются в мятеже, призыве к изменению государственного строя и растрате государственных средств.

A.M.