У островов Луайоте зафиксировано еще одно мощное землетрясение

2017-11-01 07:09 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у побережья островов Луайоте, сообщает в среду Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Толчки зафиксированы в 02:23 по времени UTC. Эпицентр землетрясения располагался в 268 километрах к востоку города Нумеа (Новая Каледония). Очаг находился на глубине 11 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Отметим, что сегодня в 00:09 по времени UTC у побережья островов Луайоте произошло землетрясение магнитудой 6,1.