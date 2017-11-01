В Агдаше подрались женщины

2017-11-01 09:14 | www.oxu.az | 5
В Агдаше земельный спор закончился массовой дракой.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в селе Агзыбыр.
Конфликт вспыхнул из-за того, что житель села Сурхай Аскеров огораживал пастбище в селе Тугай. Вскоре началась массовая драка с участием женщин. В результате несколько человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшая Мазбура Магеррамова была доставлена в ближайший медпункт. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.
По факту в отделении полиции Агдашского района ведется расследование.